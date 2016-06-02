Серед друзів та книжок: маленька лучанка день народження святкувала у бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 22:41
Маленька читачка з Луцька Анастасія Єлісєєва вирішила відсвяткувати день народження в улюбленій бібліотеці. Туди ж вона запросила своїх друзів. Дітлахи не лише поласували смачним тортом, але й добре розважились, брали участь у конкурсах та майстер-класах.
Про це йдеться на сторінці Волинської обласної бібліотеки для дітей y facebook.
"Кажете, що сучасні діти не люблять читати і рідко відвідують бібліотеки? А от наші читачі у нас, навіть, свої дні народження святкують!
Живе у Луцьку дуже хороша сім'я Єлісєєвих, донечка яких мало не ночує у нашій бібліотеці. І коли тато з мамою розповіли про мрію Настусі відсвяткувати свій день народження в улюбленій бібліотеці - ми одразу погодились.
І робота закипіла: були створені дві чудові фотозони, торт з сюрпризом, конкурси, розваги. Не забули і про книги, від яких дітей важко було відірвати.
А як сподобалась діткам наша Майстерня радості «День народження читача», під час якої іменинниця з гостями зробили чудові Великодні сувеніри. Це було справжнє свято!!!!", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Волинської обласної бібліотеки для дітей y facebook.
"Кажете, що сучасні діти не люблять читати і рідко відвідують бібліотеки? А от наші читачі у нас, навіть, свої дні народження святкують!
Живе у Луцьку дуже хороша сім'я Єлісєєвих, донечка яких мало не ночує у нашій бібліотеці. І коли тато з мамою розповіли про мрію Настусі відсвяткувати свій день народження в улюбленій бібліотеці - ми одразу погодились.
І робота закипіла: були створені дві чудові фотозони, торт з сюрпризом, конкурси, розваги. Не забули і про книги, від яких дітей важко було відірвати.
А як сподобалась діткам наша Майстерня радості «День народження читача», під час якої іменинниця з гостями зробили чудові Великодні сувеніри. Це було справжнє свято!!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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