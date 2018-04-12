Юні художники з Луцька поїхали до Ужгорода малювати сакури. ФОТО





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Ужгород захопив щорічний туристичний бум - адже саме зараз чарівним рожевим кольором прикрашені вулиці української столиці сакур. Сотні гостей міста фотографуються на фоні ніжних, тендітних пелюсток японської вишні.



Притягує рожевими квітами в ці дні Ужгород і художників. Як досвідчених майстрів пензля, так і зовсім юних. Сьогодні звернув увагу, як в сквері Небесної Сотні десятки малюків захоплено малювали наші сакури.



Як виявилося, це до Ужгорода приїхали юні вихованці художньої студії «Чарівний пензлик» з головного міста Волині - Луцька. Більше тридцяти художників приїхали на двох автобусах, адже відвідати наше місто виявили бажання також їхні брати, сестри та батьки.



"Ужгород насправді чарівний, - поділилися з нами враженнями гості. - у багатьох з нас вже стало традицією приїжджати навесні до вас в гості, а цього разу вирішили влаштувати пленер для творчих дітей", - розповідають художники з Луцька.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці луцької творчої студії «Чарівний пензлик» поїхали на пленер до Ужгорода, позаяк саме зараз у місті рясно цвітуть сакури.Про це йдеться на сайті Uzhgorod.in Ужгород захопив щорічний туристичний бум - адже саме зараз чарівним рожевим кольором прикрашені вулиці української столиці сакур. Сотні гостей міста фотографуються на фоні ніжних, тендітних пелюсток японської вишні.Притягує рожевими квітами в ці дні Ужгород і художників. Як досвідчених майстрів пензля, так і зовсім юних. Сьогодні звернув увагу, як в сквері Небесної Сотні десятки малюків захоплено малювали наші сакури.Як виявилося, це до Ужгорода приїхали юні вихованці художньої студії «Чарівний пензлик» з головного міста Волині - Луцька. Більше тридцяти художників приїхали на двох автобусах, адже відвідати наше місто виявили бажання також їхні брати, сестри та батьки."Ужгород насправді чарівний, - поділилися з нами враженнями гості. - у багатьох з нас вже стало традицією приїжджати навесні до вас в гості, а цього разу вирішили влаштувати пленер для творчих дітей", - розповідають художники з Луцька.

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