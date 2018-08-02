В місті на Волині додатково виділять понад 5 мільйонів на благоустрій
Сьогодні, 03:32
Рішенням ковельського виконавчого комітету внесено зміни до бюджету на 2019 рік у зв’язку із збільшенням обсягу коштів, які надійшли у казну міста.
Додатковий ресурс буде використано для виконання необхідних робіт з благоустрою. На ці потреби також використають вільні залишки бюджетних коштів, - повідомляє КовельPost.
На будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства міста цьогоріч виділять додатково майже 5 з половиною мільйонів гривень.
Понад 2 мільйони гривень піде на капітальний ремонт прибудинкових територій по вулиці 40 років Перемоги, 17 та Володимирській, 85. На вулицях Симоненка та Мічуріна планують капітальний ремонт проїжджих частин, який обійдеться місту у понад два мільйони.
Виділять кошти й на капремонт мережі водовідведення по вул. Я.Мудрого, ремонт ліфтів у багатоповерхівках на Володимирській,99, Чайковського 9-А та Незалежності,108. Крім того, придбають нові смітники для місць громадського користування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Додатковий ресурс буде використано для виконання необхідних робіт з благоустрою. На ці потреби також використають вільні залишки бюджетних коштів, - повідомляє КовельPost.
На будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства міста цьогоріч виділять додатково майже 5 з половиною мільйонів гривень.
Понад 2 мільйони гривень піде на капітальний ремонт прибудинкових територій по вулиці 40 років Перемоги, 17 та Володимирській, 85. На вулицях Симоненка та Мічуріна планують капітальний ремонт проїжджих частин, який обійдеться місту у понад два мільйони.
Виділять кошти й на капремонт мережі водовідведення по вул. Я.Мудрого, ремонт ліфтів у багатоповерхівках на Володимирській,99, Чайковського 9-А та Незалежності,108. Крім того, придбають нові смітники для місць громадського користування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
Сьогодні, 04:43
В місті на Волині додатково виділять понад 5 мільйонів на благоустрій
Сьогодні, 03:32
На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО
Сьогодні, 01:05