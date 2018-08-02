В місті на Волині додатково виділять понад 5 мільйонів на благоустрій





Додатковий ресурс буде використано для виконання необхідних робіт з благоустрою. На ці потреби також використають вільні залишки бюджетних коштів, - повідомляє



На будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства міста цьогоріч виділять додатково майже 5 з половиною мільйонів гривень.







Понад 2 мільйони гривень піде на капітальний ремонт прибудинкових територій по вулиці 40 років Перемоги, 17 та Володимирській, 85. На вулицях Симоненка та Мічуріна планують капітальний ремонт проїжджих частин, який обійдеться місту у понад два мільйони.









Виділять кошти й на капремонт мережі водовідведення по вул. Я.Мудрого, ремонт ліфтів у багатоповерхівках на Володимирській,99, Чайковського 9-А та Незалежності,108. Крім того, придбають нові смітники для місць громадського користування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рішенням ковельського виконавчого комітету внесено зміни до бюджету на 2019 рік у зв’язку із збільшенням обсягу коштів, які надійшли у казну міста.Додатковий ресурс буде використано для виконання необхідних робіт з благоустрою. На ці потреби також використають вільні залишки бюджетних коштів, - повідомляє КовельPost На будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства міста цьогоріч виділять додатково майже 5 з половиною мільйонів гривень.Понад 2 мільйони гривень піде на капітальний ремонт прибудинкових територій по вулиці 40 років Перемоги, 17 та Володимирській, 85. На вулицях Симоненка та Мічуріна планують капітальний ремонт проїжджих частин, який обійдеться місту у понад два мільйони.Виділять кошти й на капремонт мережі водовідведення по вул. Я.Мудрого, ремонт ліфтів у багатоповерхівках на Володимирській,99, Чайковського 9-А та Незалежності,108. Крім того, придбають нові смітники для місць громадського користування.

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