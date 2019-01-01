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У Луцьку гінекологи можуть дати пораду навіть в смс. ВІДЕО

У Луцьку гінекологи можуть дати пораду навіть в смс. ВІДЕО
У Луцькій міській клінічній лікарні привчають жінок регулярно відвідувати спеціалістів за допомогою тематичних місячників.

Гінеколог Петро Патій розповідає, що лучанки легковажать регулярними обстеженнями і приходять лише за крайньої необхідності, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Щомісяця лікарі обирають актуальні теми і проводять із жінками різноформатні бесіди.

Петро Патій каже, що теми місячників моніторять у соціальних мережах і час від часу збираються для спілкування з усіма охочими поза межами лікарні. Мовляв, так жінкам легше говорити про свої проблеми. Відповідно щоразу спілкуються із лучанками різних вікових категорій.

Також практикуються смс-консультації – зауважує лікар. Якщо жінка не наважується прийти на прийом, то гінекологи з радістю можуть дати поради навіть у приватних повідомленнях. Все ж основна мета тематичних місячників – розвіяти стереотипи про «вічнозлих» жіночих лікарів та привити звичку регулярно відвідувати гінекологів.


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Теги: гінеколог, лікарня, порада, смс
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