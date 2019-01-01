У Луцьку гінекологи можуть дати пораду навіть в смс. ВІДЕО





Гінеколог Петро Патій розповідає, що лучанки легковажать регулярними обстеженнями і приходять лише за крайньої необхідності, - йдеться в сюжеті



Щомісяця лікарі обирають актуальні теми і проводять із жінками різноформатні бесіди.



Петро Патій каже, що теми місячників моніторять у соціальних мережах і час від часу збираються для спілкування з усіма охочими поза межами лікарні. Мовляв, так жінкам легше говорити про свої проблеми. Відповідно щоразу спілкуються із лучанками різних вікових категорій.



Також практикуються смс-консультації – зауважує лікар. Якщо жінка не наважується прийти на прийом, то гінекологи з радістю можуть дати поради навіть у приватних повідомленнях. Все ж основна мета тематичних місячників – розвіяти стереотипи про «вічнозлих» жіночих лікарів та привити звичку регулярно відвідувати гінекологів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській клінічній лікарні привчають жінок регулярно відвідувати спеціалістів за допомогою тематичних місячників.Гінекологрозповідає, що лучанки легковажать регулярними обстеженнями і приходять лише за крайньої необхідності, - йдеться в сюжеті 12 каналу Щомісяця лікарі обирають актуальні теми і проводять із жінками різноформатні бесіди.Петро Патій каже, що теми місячників моніторять у соціальних мережах і час від часу збираються для спілкування з усіма охочими поза межами лікарні. Мовляв, так жінкам легше говорити про свої проблеми. Відповідно щоразу спілкуються із лучанками різних вікових категорій.Також практикуються смс-консультації – зауважує лікар. Якщо жінка не наважується прийти на прийом, то гінекологи з радістю можуть дати поради навіть у приватних повідомленнях. Все ж основна мета тематичних місячників – розвіяти стереотипи про «вічнозлих» жіночих лікарів та привити звичку регулярно відвідувати гінекологів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію