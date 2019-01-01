У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО





Про це пише



Прибирали чи не у кожному куточку міста: паркові зони, береги Турії та навколо водосховища, центральну частину міста, вздовж проїжджих частин та залізничного полотна, прилеглі до організацій території, впорядковували клумби, висаджували дерева та квіти.





До загальноміської толоки долучився медичний персонал Ковельського МТМО і обранці громади - депутати міської ради. Під девізом "Зробимо місто чистішим" вони прибрали зелену зону по вулиці Грушевського. На визначених територіях працювали й представники усіх структурних підрозділів виконавчого комітету.





Працівники Палацу учнівської молоді імені Івана Франка сьогодні теж не залишились осторонь. Впорядкували прилеглу до позашкільної установи територію, міський фонтан та парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.





- У День довкілля працівники Ковельського ЦНАПу озброїлися інвентарем і вступили в боротьбу із засміченістю вулиць міста, глибоко переконані в тому, що ліквідація бруду, сміття – те найменше, що може принести користь для загалу та зріднити ковельчан в прагненні покращити добробут громади, - ділиться враженнями про толоку адміністрація ЦНАПу на своїй сторінці у Фейсбук.





Долучилися до генерального прибирання міста і працівники Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, навівши лад на прилеглій території у мікрорайоні "Сільмаш".





На територіях навчальних закладів весняне прибирання влаштували учні та студенти. Робота кипіла у кожному куточку міста. Скільки було зібрано та вивезено сміття, різного мотлоху та побутових відходів, мабуть, порахувати складно. Прикро, що серед нас і досі є чимало людей, котрі не бережуть довкілля, знищують природу, викидають сміття просто неба.





Відрадно, що громада міста об'єдналася навколо спільної мети - зробити Ковель чистим та комфортним. Десятки ковельчан поділилися у соцмережах світлинами з прибирання: з віниками та граблями. А головне - усміхнені та задоволені результатами своєї праці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 13 квітня, у Ковелі відбувся День довкілля. До нього активно долучились працівники підприємств, державних та комунальних установ, навчальних закладів, організацій.Про це пише КовельPost Прибирали чи не у кожному куточку міста: паркові зони, береги Турії та навколо водосховища, центральну частину міста, вздовж проїжджих частин та залізничного полотна, прилеглі до організацій території, впорядковували клумби, висаджували дерева та квіти.До загальноміської толоки долучився медичний персонал Ковельського МТМО і обранці громади - депутати міської ради. Під девізом "Зробимо місто чистішим" вони прибрали зелену зону по вулиці Грушевського. На визначених територіях працювали й представники усіх структурних підрозділів виконавчого комітету.Працівники Палацу учнівської молоді імені Івана Франка сьогодні теж не залишились осторонь. Впорядкували прилеглу до позашкільної установи територію, міський фонтан та парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.- У День довкілля працівники Ковельського ЦНАПу озброїлися інвентарем і вступили в боротьбу із засміченістю вулиць міста, глибоко переконані в тому, що ліквідація бруду, сміття – те найменше, що може принести користь для загалу та зріднити ковельчан в прагненні покращити добробут громади, - ділиться враженнями про толоку адміністрація ЦНАПу на своїй сторінці у Фейсбук.Долучилися до генерального прибирання міста і працівники Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, навівши лад на прилеглій території у мікрорайоні "Сільмаш".На територіях навчальних закладів весняне прибирання влаштували учні та студенти. Робота кипіла у кожному куточку міста. Скільки було зібрано та вивезено сміття, різного мотлоху та побутових відходів, мабуть, порахувати складно. Прикро, що серед нас і досі є чимало людей, котрі не бережуть довкілля, знищують природу, викидають сміття просто неба.Відрадно, що громада міста об'єдналася навколо спільної мети - зробити Ковель чистим та комфортним. Десятки ковельчан поділилися у соцмережах світлинами з прибирання: з віниками та граблями. А головне - усміхнені та задоволені результатами своєї праці.

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