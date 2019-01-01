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У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО
В суботу, 13 квітня, у Ковелі відбувся День довкілля. До нього активно долучились працівники підприємств, державних та комунальних установ, навчальних закладів, організацій.

Про це пише КовельPost.

Прибирали чи не у кожному куточку міста: паркові зони, береги Турії та навколо водосховища, центральну частину міста, вздовж проїжджих частин та залізничного полотна, прилеглі до організацій території, впорядковували клумби, висаджували дерева та квіти.

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

До загальноміської толоки долучився медичний персонал Ковельського МТМО і обранці громади - депутати міської ради. Під девізом "Зробимо місто чистішим" вони прибрали зелену зону по вулиці Грушевського. На визначених територіях працювали й представники усіх структурних підрозділів виконавчого комітету.

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

Працівники Палацу учнівської молоді імені Івана Франка сьогодні теж не залишились осторонь. Впорядкували прилеглу до позашкільної установи територію, міський фонтан та парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

- У День довкілля працівники Ковельського ЦНАПу озброїлися інвентарем і вступили в боротьбу із засміченістю вулиць міста, глибоко переконані в тому, що ліквідація бруду, сміття – те найменше, що може принести користь для загалу та зріднити ковельчан в прагненні покращити добробут громади, - ділиться враженнями про толоку адміністрація ЦНАПу на своїй сторінці у Фейсбук.

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

Долучилися до генерального прибирання міста і працівники Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, навівши лад на прилеглій території у мікрорайоні "Сільмаш".

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

На територіях навчальних закладів весняне прибирання влаштували учні та студенти. Робота кипіла у кожному куточку міста. Скільки було зібрано та вивезено сміття, різного мотлоху та побутових відходів, мабуть, порахувати складно. Прикро, що серед нас і досі є чимало людей, котрі не бережуть довкілля, знищують природу, викидають сміття просто неба.

У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО

Відрадно, що громада міста об'єдналася навколо спільної мети - зробити Ковель чистим та комфортним. Десятки ковельчан поділилися у соцмережах світлинами з прибирання: з віниками та граблями. А головне - усміхнені та задоволені результатами своєї праці.


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Теги: Ковель, толока, прибирання, сміття
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