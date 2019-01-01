На «Олімпійський» впускатимуть усіх охочих – ЗМІ

Петра Порошенка, впускатимуть усіх бажаючих.



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“На передвиборчу акцію (у дебатах беруть участь щонайменше дві сторони) кандидата в президенти Петра Порошенка, яка проходитиме на НСК “Олімпійський” в неділю, 14 квітня, впускатимуть усіх бажаючих. Скільки прийде людей – невідомо. Будемо раді всім охочим”, - уточнив співрозмовник.



Він також підкреслив, що будуть встановлені три мікрофони – для модератора, для президента і для кандидата Зеленського.



“Утім, ви знаєте, що останній вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього", - розповіли в АП.



Прес-служба НСК "Олімпійський" підтверджує, що Президент Порошенко 14 квітня о 14 годині проведе обіцяну зустріч.



Можливо, вона почнеться саме о 14.00, коли кандидат Зеленський, як і обіцяла його команда, на дебати не з’явиться. Тож і буде "зустріч", а не дебати, на які так чекає Україна.



У свою чергу речник Національної поліції Ярослав Тракало заявив, що поруч зі стадіоном встановлять металошукачі і, за його словами, проводитимуться фільтраційні заходи. Підготовка заходів безпеки проходитиме за участю Управління держохорони та СБУ.



«Безперечно, будуть задіяні усі служби, зокрема кінологи та вибухотехніки. Глядачі зможуть пронести на стадіон усе, що не заборонено законом. Однак, якщо це будуть банери, плакати чи розтяжки образливого змісту – такі речі вилучатимуться», – пояснив Тракало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На НСК “Олімпійський”, де в неділю, 14 квітня, очікується передвиборча акція кандидата в Президенти, впускатимуть усіх бажаючих.Про це Укрінформу повідомило джерело в Адміністрації Президента.“На передвиборчу акцію (у дебатах беруть участь щонайменше дві сторони) кандидата в президенти Петра Порошенка, яка проходитиме на НСК “Олімпійський” в неділю, 14 квітня, впускатимуть усіх бажаючих. Скільки прийде людей – невідомо. Будемо раді всім охочим”, - уточнив співрозмовник.Він також підкреслив, що будуть встановлені три мікрофони – для модератора, для президента і для кандидата“Утім, ви знаєте, що останній вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього", - розповіли в АП.Прес-служба НСК "Олімпійський" підтверджує, що Президент Порошенко 14 квітня о 14 годині проведе обіцяну зустріч.Можливо, вона почнеться саме о 14.00, коли кандидат Зеленський, як і обіцяла його команда, на дебати не з’явиться. Тож і буде "зустріч", а не дебати, на які так чекає Україна.У свою чергу речник Національної поліціїзаявив, що поруч зі стадіоном встановлять металошукачі і, за його словами, проводитимуться фільтраційні заходи. Підготовка заходів безпеки проходитиме за участю Управління держохорони та СБУ.«Безперечно, будуть задіяні усі служби, зокрема кінологи та вибухотехніки. Глядачі зможуть пронести на стадіон усе, що не заборонено законом. Однак, якщо це будуть банери, плакати чи розтяжки образливого змісту – такі речі вилучатимуться», – пояснив Тракало.

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