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Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт

Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
Знаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прото під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.

Про це повідомляє BBC.

«Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.

Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.

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Яну Когніто було 60 років.

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Теги: комік, серце, інсульт, смерть
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