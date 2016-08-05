Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
Сьогодні, 04:43
Знаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прото під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.
Про це повідомляє BBC.
«Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.
Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.
Читайте також: Холестерин вбиває: МОЗ радить перевірятися кожні 4-6 років
Яну Когніто було 60 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє BBC.
«Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.
Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.
Читайте також: Холестерин вбиває: МОЗ радить перевірятися кожні 4-6 років
Яну Когніто було 60 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
Сьогодні, 04:43
На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО
Сьогодні, 01:05