Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт

Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прото під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.



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«Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.



Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.



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Яну Когніто було 60 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знаменитий британський стендап-комікнесподівано помер від серцевого нападу прото під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.Про це повідомляє BBC «Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.Читайте також: Холестерин вбиває: МОЗ радить перевірятися кожні 4-6 роківЯну Когніто було 60 років.

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