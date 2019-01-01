Статки депутата Луцькради: що у декларації «свободівця» Миколи Федіка

Микола Федік задекларував авто та землю і недобудований будинок дружини.



Дружина Юлія Федік у 2016 році придбала у селі Струмівка біля Луцька 12 соток землі вартістю 81,636 тисячі гривень, де і будує житловий будинок площею 203,1 м. кв, - пише



У 2018 році Микола Федік придбав авто «RENAULT MEGANE» 2012 року випуску вартістю 193,2 тисячі гривень.



Ще 114,567 тисячі гривень депутат витратив на придбання енергозберігаючих вікон для недобудованого будинку.



У 2018 році депутат отримав 105 тисяч гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а дружина — 123 тисячі гривень зарплати у Ківерцівському медичному коледжі. Готівкою у Миколи Федіка є 8 тисяч доларів, у дружини — 30 тисяч гривень.



Для порівняння, у 2017 році депутат отримав 93,98 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 49 тисяч гривень від продажу транспортного засобу для Романа Строганова. Дружина отримала 98,685 тисячі гривень зарплати у Ківерцівському медичному коледжі. Готівкою тоді депутат мав 18,5 тисячі доларів США, дружина – 10 тисяч гривень.

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