В Україні затримують виплати лікарняних: пояснили причину





Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, - передає



"На сьогодні заборгованість Фонду з виплатою тільки допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 1,6 млрд грн, при цьому строк затримки становить 27 календарних днів. Крім того, як мені стало відомо, є загроза, що у вересні страхові виплати можуть зовсім припинитися", - розповіла Денісова.



Як пояснила Омбудсмен, за інформацією директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергія Нестерова, заборгованість з виплати застрахованим особам матеріального забезпечення виникла у зв’язку з прийняттям дефіцитного бюджету Фонду на 2019 рік.



Приводом для розмови з чиновником, за її словами, стали численні звернення громадян щодо значної затримки оплати лікарняних.



Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн. Це на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фонд соціального страхування вже накопичив борг у 1,6 млрд грн по виплаті лікарняних і затримує виплати по кілька тижнів.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини, - передає УНН "На сьогодні заборгованість Фонду з виплатою тільки допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 1,6 млрд грн, при цьому строк затримки становить 27 календарних днів. Крім того, як мені стало відомо, є загроза, що у вересні страхові виплати можуть зовсім припинитися", - розповіла Денісова.Як пояснила Омбудсмен, за інформацією директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергія Нестерова, заборгованість з виплати застрахованим особам матеріального забезпечення виникла у зв’язку з прийняттям дефіцитного бюджету Фонду на 2019 рік.Приводом для розмови з чиновником, за її словами, стали численні звернення громадян щодо значної затримки оплати лікарняних.Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн. Це на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.

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