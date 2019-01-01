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В Україні затримують виплати лікарняних: пояснили причину

В Україні затримують виплати лікарняних: пояснили причину
Фонд соціального страхування вже накопичив борг у 1,6 млрд грн по виплаті лікарняних і затримує виплати по кілька тижнів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, - передає УНН.

"На сьогодні заборгованість Фонду з виплатою тільки допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 1,6 млрд грн, при цьому строк затримки становить 27 календарних днів. Крім того, як мені стало відомо, є загроза, що у вересні страхові виплати можуть зовсім припинитися", - розповіла Денісова.

Як пояснила Омбудсмен, за інформацією директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергія Нестерова, заборгованість з виплати застрахованим особам матеріального забезпечення виникла у зв’язку з прийняттям дефіцитного бюджету Фонду на 2019 рік.

Приводом для розмови з чиновником, за її словами, стали численні звернення громадян щодо значної затримки оплати лікарняних.

Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн. Це на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.


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Теги: лікарняні, виплати
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