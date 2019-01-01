Чому сьогодні не можна нічого різати чи стригти: що святкують 14 квітня

14 квітня 2019 року вшановується християнська свята. 50 років вона провела в пустелі. Всі ці роки присвятила посту та молитвам, а також викорінювала в собі всі гріховні бажання.Марія Єгипетська – чи не єдина свята жінка, яка зображена на іконах з непокритою головою та з короткими білими волоссям. З мертвим ламким волоссям, висушеними і вибіленими нещадним сонцем пустелі., - пише 24 канал.Іменини сьогодні святкують: Марія, Марк, Юхим.– Зоряне і ясне небо 14 квітня – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай.– Худоба 14 квітня дуже сильно кричить – чекайте негоди.– Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ.– Гроза в цей день – літо буде посушливим.– Вночі на небі зірок не видно – чекайте потепління.1. До Марії Єгипетської треба звертатися за захистом від пристріту, поганого слова та псування.2. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.1. Не можна нічого різати чи стригти. Цього дня рекомендується взагалі не брати ніж у руки.2. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.