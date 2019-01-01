У луцькому «Промені» – смаколики від «Ring Coffee» зі знижкою до 50%*

У «Ring Coffee» – 50% знижки на смаколики.Тож лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами."Адже це не просто кав’ярня, а справжній виробник ендорфінів для хорошого настрою з 8:00 до 23:00.мАле щастям потрібно ділитися, тому заклад пропонує завітати за смачними десертами і привезти їх для всієї родини", - йдеться у повідомлені.Так, з 20:00 діє знижка на всі торти і десерти 30%, а з 22:00 – 50%.У закладі нічого не залишається «на завтра». Тому тут завжди лише свіжа випічка.Усіх охочих посмакувати смаколиками чекають щодня з 8:00 до 23:00 на четвертому поверсі РЦ «Промінь».