У луцькому «Промені» – смаколики від «Ring Coffee» зі знижкою до 50%*
Сьогодні, 13:34
У «Ring Coffee» – 50% знижки на смаколики.
Тож лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.
"Адже це не просто кав’ярня, а справжній виробник ендорфінів для хорошого настрою з 8:00 до 23:00.мАле щастям потрібно ділитися, тому заклад пропонує завітати за смачними десертами і привезти їх для всієї родини", - йдеться у повідомлені.
Так, з 20:00 діє знижка на всі торти і десерти 30%, а з 22:00 – 50%.
У закладі нічого не залишається «на завтра». Тому тут завжди лише свіжа випічка.
Усіх охочих посмакувати смаколиками чекають щодня з 8:00 до 23:00 на четвертому поверсі РЦ «Промінь».
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Тож лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.
"Адже це не просто кав’ярня, а справжній виробник ендорфінів для хорошого настрою з 8:00 до 23:00.мАле щастям потрібно ділитися, тому заклад пропонує завітати за смачними десертами і привезти їх для всієї родини", - йдеться у повідомлені.
Так, з 20:00 діє знижка на всі торти і десерти 30%, а з 22:00 – 50%.
У закладі нічого не залишається «на завтра». Тому тут завжди лише свіжа випічка.
Усіх охочих посмакувати смаколиками чекають щодня з 8:00 до 23:00 на четвертому поверсі РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У луцькому «Промені» – смаколики від «Ring Coffee» зі знижкою до 50%*
Сьогодні, 13:34