Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО





Про те, за скільки сьогодні підприємці орендують місця на ринку, говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - пише



Як розповів головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик, сьогодні тарифи на частині Старого ринку, яка відійшла КП "Луцькі ринки", є нижчими. Зокрема підприємець сплачує 97,3 грн за м кв. в місяць. А "Облспоживспілці" платять 115 грн за м кв. на місяць.



"Але тут є важливий нюанс. Якщо порахувати товарообіг КП "Луцькі ринки" за 2018 рік, то він не перевищив 1 млн гривень. А якщо немає 1 млн гривень, то підприємство може не реєструватися платником ПДВ. А коли почне виконуватися той бізнес-план, який закладено в розрахунок цього тарифу, і товарообіг перевищить 1 млн гривень, це означатиме, що до цих 97,3 грн потрібно буде додати ще 20 %. А це виходить 116,5 грн. Тобто приблизно та сама ціна, що й в "Облсповспілки", навіть на півтори гривні дорожче", – зазначив Андрій Лучик.



Натомість голова правління ГО "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов пояснив, що під час обрахунків у цей тариф закладалися витрати на реконструкцію, ремонт, обслуговування території ринків. Робилося це для того, щоб не збирати додаткові кошти на благоустрій з підприємців, як це робили в "Облспоживвспілці".



Нагадаємо: на думку депутата Луцької місьеої ради Павла Данильчука, тарифи, затверджені "Луцькими ринками", створені "від балди" – аби менше, ніж в "Облспоживспілці".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час створення комунального підприємства "Луцькі ринки" анонсувалося зниження вартості оренди торгових місць для підприємців.Про те, за скільки сьогодні підприємці орендують місця на ринку, говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - пише Конкурент Як розповів головний редактор ІА "Конкурент", сьогодні тарифи на частині Старого ринку, яка відійшла КП "Луцькі ринки", є нижчими. Зокрема підприємець сплачує 97,3 грн за м кв. в місяць. А "Облспоживспілці" платять 115 грн за м кв. на місяць."Але тут є важливий нюанс. Якщо порахувати товарообіг КП "Луцькі ринки" за 2018 рік, то він не перевищив 1 млн гривень. А якщо немає 1 млн гривень, то підприємство може не реєструватися платником ПДВ. А коли почне виконуватися той бізнес-план, який закладено в розрахунок цього тарифу, і товарообіг перевищить 1 млн гривень, це означатиме, що до цих 97,3 грн потрібно буде додати ще 20 %. А це виходить 116,5 грн. Тобто приблизно та сама ціна, що й в "Облсповспілки", навіть на півтори гривні дорожче", – зазначив Андрій Лучик.Натомість голова правління ГО "Бізнес-Волинь"пояснив, що під час обрахунків у цей тариф закладалися витрати на реконструкцію, ремонт, обслуговування території ринків. Робилося це для того, щоб не збирати додаткові кошти на благоустрій з підприємців, як це робили в "Облспоживвспілці".Нагадаємо: на думку депутата Луцької місьеої ради, тарифи, затверджені "Луцькими ринками", створені "від балди" – аби менше, ніж в "Облспоживспілці".

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