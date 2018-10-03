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Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО

Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО
Під час створення комунального підприємства "Луцькі ринки" анонсувалося зниження вартості оренди торгових місць для підприємців.

Про те, за скільки сьогодні підприємці орендують місця на ринку, говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", - пише Конкурент.

Як розповів головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик, сьогодні тарифи на частині Старого ринку, яка відійшла КП "Луцькі ринки", є нижчими. Зокрема підприємець сплачує 97,3 грн за м кв. в місяць. А "Облспоживспілці" платять 115 грн за м кв. на місяць.

"Але тут є важливий нюанс. Якщо порахувати товарообіг КП "Луцькі ринки" за 2018 рік, то він не перевищив 1 млн гривень. А якщо немає 1 млн гривень, то підприємство може не реєструватися платником ПДВ. А коли почне виконуватися той бізнес-план, який закладено в розрахунок цього тарифу, і товарообіг перевищить 1 млн гривень, це означатиме, що до цих 97,3 грн потрібно буде додати ще 20 %. А це виходить 116,5 грн. Тобто приблизно та сама ціна, що й в "Облсповспілки", навіть на півтори гривні дорожче", – зазначив Андрій Лучик.

Натомість голова правління ГО "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов пояснив, що під час обрахунків у цей тариф закладалися витрати на реконструкцію, ремонт, обслуговування території ринків. Робилося це для того, щоб не збирати додаткові кошти на благоустрій з підприємців, як це робили в "Облспоживвспілці".

Нагадаємо: на думку депутата Луцької місьеої ради Павла Данильчука, тарифи, затверджені "Луцькими ринками", створені "від балди" – аби менше, ніж в "Облспоживспілці".


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Теги: Луцьк, ринок, оренда
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