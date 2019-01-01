У Ковелі в парку вандали понищили дитячі гойдалки
Сьогодні, 12:01
У парку імені Лесі Українки у Ковелі зламали гойдалки.
Фото цього опублікувала Оксана Смаль на сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Тут і слів не треба. Можливо хтось знає куди звернутись щоб полагодили цей майданчик?! Це єдине місце в Ковелі де діткам є де побігати. Він в жахливому стані. І це не тільки про гойдалку. Місточки, сходинки все таке що плакати хочеться», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото цього опублікувала Оксана Смаль на сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Тут і слів не треба. Можливо хтось знає куди звернутись щоб полагодили цей майданчик?! Це єдине місце в Ковелі де діткам є де побігати. Він в жахливому стані. І це не тільки про гойдалку. Місточки, сходинки все таке що плакати хочеться», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі в парку вандали понищили дитячі гойдалки
Сьогодні, 12:01
Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:20
На Волині сьогодні відбудеться хресна хода
Сьогодні, 11:06