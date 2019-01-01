У Ковелі в парку вандали понищили дитячі гойдалки





Фото цього опублікувала Оксана Смаль на сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише



«Тут і слів не треба. Можливо хтось знає куди звернутись щоб полагодили цей майданчик?! Це єдине місце в Ковелі де діткам є де побігати. Він в жахливому стані. І це не тільки про гойдалку. Місточки, сходинки все таке що плакати хочеться», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку імені Лесі Українки у Ковелі зламали гойдалки.Фото цього опублікувала Оксана Смаль на сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель «Тут і слів не треба. Можливо хтось знає куди звернутись щоб полагодили цей майданчик?! Це єдине місце в Ковелі де діткам є де побігати. Він в жахливому стані. І це не тільки про гойдалку. Місточки, сходинки все таке що плакати хочеться», – йдеться у дописі.

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