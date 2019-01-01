Церковні баталії: на Рівненщині люди виштовхали з храму священика. ВІДЕО





Інцидент трапився вчора, 13 квітня, - пише



Священика УПЦ МП, який служив у селі більше 20 років, виштовхали попід руки та під крики «Ганьба» з храму. Також силоміць вивели за межі храму і прибічників УПЦ МП.



Парафіяни-прихильники Православної церкви України пояснюють, що хочуть, аби у їхньому храмі служили українською мовою і щоб церква була українською. Кажуть, намагалися йти на поступки священику УПЦ МП і прибічникам Московського патріархату у селі, пропонували почергове богослужіння, проте священик відмовлявся.



Поки тривав перехід, храм був опечатаний. Вчора парафіяни ПЦУ принесли витяг з держреєстру прав на нерухоме майно та відчинили його, провівши після конфлікту перше богослужіння українською мовою, задля якого приїхав священик із Корця.



"Я захищаю УПЦ. Я прослужив 21 рік. Цих людей хрестив, хоронив їхніх родичів і близьких. Вінчав... І зараз – бачите? – прокоментував UA:Рівне священик УПЦ МП протоієрей Ігор Власюк. – Я – за УПЦ. Молюся за воїнство, за владу, за убієнних солдатів. Є "атошники" теж тут... Причина в тому, що релігійна ворожнеча почалася. Бо закони прийняті неправильні державою. Вони створили війну на сході і в селах роблять війну?



"До нас надійшло повідомлення про штовханину між прихильниками двох релігійних громад. На місце прибув начальник районного відділу поліції. З’ясували, що прихильники ПЦУ мають всі документи, є рішення ОДА від 26.03 про реєстрацію релігійної громади. Тому поліція просто забезпечувала функцію охорони правопорядку. Конфлікт вичерпано", – коментує речник ГУНП в Рівненській області Антон Крук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штовханиною завершилася спроба парафіян новоствореної релігійної громади Православної церкви України із села Копитів Корецького району потрапити до храму.Інцидент трапився вчора, 13 квітня, - пише «UA:Рівне» Священика УПЦ МП, який служив у селі більше 20 років, виштовхали попід руки та під крики «Ганьба» з храму. Також силоміць вивели за межі храму і прибічників УПЦ МП.Парафіяни-прихильники Православної церкви України пояснюють, що хочуть, аби у їхньому храмі служили українською мовою і щоб церква була українською. Кажуть, намагалися йти на поступки священику УПЦ МП і прибічникам Московського патріархату у селі, пропонували почергове богослужіння, проте священик відмовлявся.Поки тривав перехід, храм був опечатаний. Вчора парафіяни ПЦУ принесли витяг з держреєстру прав на нерухоме майно та відчинили його, провівши після конфлікту перше богослужіння українською мовою, задля якого приїхав священик із Корця."Я захищаю УПЦ. Я прослужив 21 рік. Цих людей хрестив, хоронив їхніх родичів і близьких. Вінчав... І зараз – бачите? – прокоментував UA:Рівне священик УПЦ МП протоієрей Ігор Власюк. – Я – за УПЦ. Молюся за воїнство, за владу, за убієнних солдатів. Є "атошники" теж тут... Причина в тому, що релігійна ворожнеча почалася. Бо закони прийняті неправильні державою. Вони створили війну на сході і в селах роблять війну?"До нас надійшло повідомлення про штовханину між прихильниками двох релігійних громад. На місце прибув начальник районного відділу поліції. З’ясували, що прихильники ПЦУ мають всі документи, є рішення ОДА від 26.03 про реєстрацію релігійної громади. Тому поліція просто забезпечувала функцію охорони правопорядку. Конфлікт вичерпано", – коментує речник ГУНП в Рівненській області Антон Крук.

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