Інтрига дня: на «Олімпійському» готуються до дебатів Порошенка і Зеленського

Петро Порошенко та Володимир Зеленський так і не узгодили єдину дату і час проведення дебатів, сьогодні, 14 квітня, "Олімпійський" готується до дебатів.



Територію, прилеглу до стадіону, оточило багато правоохоронців, - пише



Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством.



Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.



Інтрига триває. Досі не відомо, чи приїдуть на дебати сьогодні обидва кандидати. Та підготовка до них триває наповну – квартал патрулюють правоохоронці. На стадіон ще нікого не пускають.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що кандидати у президентитатак і не узгодили єдину дату і час проведення дебатів, сьогодні, 14 квітня, "Олімпійський" готується до дебатів.Територію, прилеглу до стадіону, оточило багато правоохоронців, - пише 24 канал Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством.Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.Інтрига триває. Досі не відомо, чи приїдуть на дебати сьогодні обидва кандидати. Та підготовка до них триває наповну – квартал патрулюють правоохоронці. На стадіон ще нікого не пускають.

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