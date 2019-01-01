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Інтрига дня: на «Олімпійському» готуються до дебатів Порошенка і Зеленського

Інтрига дня: на «Олімпійському» готуються до дебатів Порошенка і Зеленського
Попри те, що кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський так і не узгодили єдину дату і час проведення дебатів, сьогодні, 14 квітня, "Олімпійський" готується до дебатів.

Територію, прилеглу до стадіону, оточило багато правоохоронців, - пише 24 канал.

Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством.

Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.

Інтрига триває. Досі не відомо, чи приїдуть на дебати сьогодні обидва кандидати. Та підготовка до них триває наповну – квартал патрулюють правоохоронці. На стадіон ще нікого не пускають.



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Теги: Олімпійський, стадіон, дебати, Петро Порошенко, Володимир Зеленський
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Коментарі 1
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Один з кандидатів сам себе буде дибати :)
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