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Українцям відкрили безвізовий режим до Таїланду

Українцям відкрили безвізовий режим до Таїланду
З 14 квітня українці зможуть подорожувати без віз до Таїланду.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент Петро Порошенко, - передає УНН.

"Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - написав президент.

Він зазначив, що для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – біометричний чи небіометричний.


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Теги: Таїланд, безвіз
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