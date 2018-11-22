Українцям відкрили безвізовий режим до Таїланду





Про на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент Петро Порошенко, - передає



"Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - написав президент.



Він зазначив, що для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – біометричний чи небіометричний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 14 квітня українці зможуть подорожувати без віз до Таїланду.Про на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент, - передає УНН "Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - написав президент.Він зазначив, що для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – біометричний чи небіометричний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію