Українцям відкрили безвізовий режим до Таїланду
Сьогодні, 17:13
З 14 квітня українці зможуть подорожувати без віз до Таїланду.
Про на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент Петро Порошенко, - передає УНН.
"Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - написав президент.
Він зазначив, що для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – біометричний чи небіометричний.
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Про на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент Петро Порошенко, - передає УНН.
"Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - написав президент.
Він зазначив, що для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт – біометричний чи небіометричний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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