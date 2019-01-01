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Боєць пробіг 21 кілометр у бронежилеті та встановив рекорд України

Боєць пробіг 21 кілометр у бронежилеті та встановив рекорд України
У Львові сьогодні, 14 квітня, боєць батальйону поліції особливого призначення "Львів" встановив Національний рекорд України.

Як повідомила речник Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, капітан поліції Зореслав Каїнський став першим учасником напівмарафону та подолав 21 км у бронежилеті.

Досягнення бійця зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Як повідомили, у Львові відбувся «Run the World Львівський напівмарафон». У ньому взяли участь більше 2 тисячі учасників.


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Теги: рекорд, бронежилет
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