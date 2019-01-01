Боєць пробіг 21 кілометр у бронежилеті та встановив рекорд України





Як повідомила речник Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, капітан поліції Зореслав Каїнський став першим учасником напівмарафону та подолав 21 км у бронежилеті.



Досягнення бійця зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Як повідомили, у Львові відбувся «Run the World Львівський напівмарафон». У ньому взяли участь більше 2 тисячі учасників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові сьогодні, 14 квітня, боєць батальйону поліції особливого призначення "Львів" встановив Національний рекорд України.Як повідомила речник Нацполіції у Львівській області, капітан поліції Зореслав Каїнський став першим учасником напівмарафону та подолав 21 км у бронежилеті.Досягнення бійця зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Як повідомили, у Львові відбувся «Run the World Львівський напівмарафон». У ньому взяли участь більше 2 тисячі учасників.

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