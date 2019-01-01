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У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО

У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У Луцьку на території зоопарку провели цікавий і захоплюючий квест для дітей. Захід відбувся учора, 13 квітня.

Про це йдеться на сторінці луцького зоопарку у facebook.

Квест тривав кілька годин і був як драйвовим, так і насиченим різною інформацією, необхідною кожній людині, яка хоче прожити довго та якісно.

Учасниками стали 12 команд по 5 учасників кожна. Для них завдання давали на 12-ти локаціях, де вони і відповідали на запитання і змагалися, виконуючи фізичні вправи.

Кожна локація мала окрему тематику, тож учасники мали відповісти на запитаня за темами, важливими щодо аспектів здоров'я, які корисні та шкідливі звички, здорове харчування, роль вітамінів та мінеральних речовин, здоровий сон та позитивні емоції. важливість вакцинації

Після змагань переможці отримали подарунками.
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО
У луцькому зоопарку провели драйвовий квест для дітей. ФОТО


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Теги: Луцьк, зоопарк, квест
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