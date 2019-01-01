Виступ Петра Порошенка на «Олімпійському» 14 квітня. Пряма трансляція

Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів. Чекає іншого кандидата – Володимира Зеленського.



Як розповіли "Укрінформу" в Адміністрації Президента, Зеленського на "Олімпійському" чекатимуть до останнього, - пише



«Сьогодні ми тут, на «Олімпійському». Для чого ми прийшли? Бо дебати сьогодні мають відбутися саме тут. Ми нікого не боїмося, ми робимо все, щоб країна дізналася правду, країна не хоче «купувати кота в мішку» та має обрати справжнього президента та справжнього верховного головнокомандувача, який буде проводити рух України до ЄС та НАТО », - сказав Петро Порошенко.



"Звичайно, план може змінитися в останню хвилину. Але зберуться люди. Вони будуть не на стадіоні. Наскільки я розумію, "Олімпійський" не орендується. Однак там є багато приміщень. І щоб не витоптувати поле. А може, й на самій арені організують місце для ЗМІ. Буде встановлено три мікрофони – для модератора, для президента і для кандидата Зеленського. Утім, ви знаєте, що останній вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього", – розповів подробиці співрозмовник агентства.



"Давайте ми домовимося про те, що 40 хв, до 15 години ми чекаємо пана Зеленського. Володимир Олександрович, я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитеся. Я сподіваюся, що ви вже повернулися з Парижу, відпочили і з новими силами готові приступити до ключового елементу демократії – до дебатів. До 15 години ми у визначеному вами місці", – заявив Порошенко.



"Час пішов", – додав модератор заходу, журналіст Андрій Куликов.



У разі проведення дебатів поруч зі стадіоном встановлять металошукачі і "проводитимуться фільтраційні заходи". Підготовка заходів безпеки проходитиме за участю Управління держохорони та СБУ.







Нагадаємо, кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не узгодили єдиних дати, місця та часу проведення передвиборних дебатів.



Зеленський запропонував Порошенку провести дебати на стадіоні НСК «Олімпійський». Порошенко погодився. Натомість у Центральній виборчій комісії повідомили, що згідно із законом дебати повинні відбуватись у студії національного мовника ввечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів, тобто 19 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат у Президентиприбув до НСК "Олімпійський" для дебатів. Чекає іншого кандидата –Як розповіли "Укрінформу" в Адміністрації Президента, Зеленського на "Олімпійському" чекатимуть до останнього, - пише 5 канал «Сьогодні ми тут, на «Олімпійському». Для чого ми прийшли? Бо дебати сьогодні мають відбутися саме тут. Ми нікого не боїмося, ми робимо все, щоб країна дізналася правду, країна не хоче «купувати кота в мішку» та має обрати справжнього президента та справжнього верховного головнокомандувача, який буде проводити рух України до ЄС та НАТО », - сказав Петро Порошенко."Звичайно, план може змінитися в останню хвилину. Але зберуться люди. Вони будуть не на стадіоні. Наскільки я розумію, "Олімпійський" не орендується. Однак там є багато приміщень. І щоб не витоптувати поле. А може, й на самій арені організують місце для ЗМІ. Буде встановлено три мікрофони – для модератора, для президента і для кандидата Зеленського. Утім, ви знаєте, що останній вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього", – розповів подробиці співрозмовник агентства."Давайте ми домовимося про те, що 40 хв, до 15 години ми чекаємо пана Зеленського. Володимир Олександрович, я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитеся. Я сподіваюся, що ви вже повернулися з Парижу, відпочили і з новими силами готові приступити до ключового елементу демократії – до дебатів. До 15 години ми у визначеному вами місці", – заявив Порошенко."Час пішов", – додав модератор заходу, журналіст Андрій Куликов.У разі проведення дебатів поруч зі стадіоном встановлять металошукачі і "проводитимуться фільтраційні заходи". Підготовка заходів безпеки проходитиме за участю Управління держохорони та СБУ.Нагадаємо, кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не узгодили єдиних дати, місця та часу проведення передвиборних дебатів.Зеленський запропонував Порошенку провести дебати на стадіоні НСК «Олімпійський». Порошенко погодився. Натомість у Центральній виборчій комісії повідомили, що згідно із законом дебати повинні відбуватись у студії національного мовника ввечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів, тобто 19 квітня.

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