Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу

Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.



14 квітня о 14.14кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, - пишуть



Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку зустрічі відповідає на запитання громадян.



Зокрема чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.



"Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно.



Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати", – закликав Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. запросивна ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.14 квітня о 14.14кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, - пишуть Факти Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку зустрічі відповідає на запитання громадян.Зокрема чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV."Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно.Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати", – закликав Порошенко.

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