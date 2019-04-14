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Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу

Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу
Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.

14 квітня о 14.14кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, - пишуть Факти.

Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку зустрічі відповідає на запитання громадян.

Зокрема чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

"Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно.

Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати", – закликав Порошенко.


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Теги: дебати, Олімпійський, Петро Порошенко, ефір
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Коментарі 2
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Зеленський боягуз !!!! Виляє
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Вони усі сцикуни, це ми знаємо по Палиці. Теж сцить зявитися на Волині
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