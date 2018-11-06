Заморозки і мокрий сніг: що прогнозують синоптики на наступний тиждень





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"У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, вночі 15 квітня без істотних опадів, вдень 15 квітня та протягом 16 квітня невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом; температура вночі 1-6° тепла, 15 квітня на поверхні грунту заморозки 0-4° (у Житомирській та Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-2°), температура вдень 7-12° тепла.



На решті території хмарно, дощі, окремі грози; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с", - повідомили синоптики.



17 квітня в Україні, крім півночі Лівобережжя, дощ, в Карпатах з мокрим снігом. 18 квітня без опадів, лише вночі у Прикарпатті невеликі опади. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до 9°, 17 квітня на півночі Лівобережжя, 18 квітня в Україні, крім Прикарпаття та півдня країни, на ґрунті заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західних областях України на наступному тижні – мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 16 квітня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, а вночі сильні заморозки у повітрі.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, вночі 15 квітня без істотних опадів, вдень 15 квітня та протягом 16 квітня невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом; температура вночі 1-6° тепла, 15 квітня на поверхні грунту заморозки 0-4° (у Житомирській та Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-2°), температура вдень 7-12° тепла.На решті території хмарно, дощі, окремі грози; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с", - повідомили синоптики.17 квітня в Україні, крім півночі Лівобережжя, дощ, в Карпатах з мокрим снігом. 18 квітня без опадів, лише вночі у Прикарпатті невеликі опади. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до 9°, 17 квітня на півночі Лівобережжя, 18 квітня в Україні, крім Прикарпаття та півдня країни, на ґрунті заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла.

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