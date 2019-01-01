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У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО

У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
Учора, 14 квітня, у розважальному центрі «Промінь» відбувся «Fest Zero Waste 2019».

На захід, який мав на меті ознайомити лучан з концепцією життя в стилі «нуль відходів», протягом дня прийшло чимало людей.

Відвідувачі активно купували екопродукти, здорову їжу без пластикового упакування, вживані речі, а також слухали лекції від людей, які розповідали про натуральну косметику, домашнє компостування тощо.

Окрім того, під час заходу тривали майстер-класи. Для прикладу, засновниця популярної у луцьку торгової марки Green Valerie Олена Голоденко показала, як створювати домашню зубну пасту.

Під час заходу відвідувачам розповіли, для прикладу, про те, що пластикові соломинки, які масово нині використовують для пиття, потрапляють в океан і стають загрозою для життя тих, хто його заселяє. Тож під час «Fest Zero Waste 2019» з-поміж іншого можна було придбати сталеву соломинку для пиття зі спеціальною щіточкою, аби за нею доглядати, та ще багато еко-дрібничок, які необхідні для того, аби планета мала благополучне майбутнє.

До того ж, відвідувачам запропонували унікальну карту із локаціями прийому вторсировини у Луцьку.

Пропонуємо фотозвіт із події.

У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО
У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО

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Теги: «Fest Zero Waste 2019», Промінь, Луцьк
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