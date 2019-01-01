У луцькому «Промені» відбувся масштабний захід із гаслом «еко». ФОТО

Учора, 14 квітня, у розважальному центрі «Промінь» відбувся «Fest Zero Waste 2019».На захід, який мав на меті ознайомити лучан з концепцією життя в стилі «нуль відходів», протягом дня прийшло чимало людей.Відвідувачі активно купували екопродукти, здорову їжу без пластикового упакування, вживані речі, а також слухали лекції від людей, які розповідали про натуральну косметику, домашнє компостування тощо.Окрім того, під час заходу тривали майстер-класи. Для прикладу, засновниця популярної у луцьку торгової марки Green Valerieпоказала, як створювати домашню зубну пасту.Під час заходу відвідувачам розповіли, для прикладу, про те, що пластикові соломинки, які масово нині використовують для пиття, потрапляють в океан і стають загрозою для життя тих, хто його заселяє. Тож під час «Fest Zero Waste 2019» з-поміж іншого можна було придбати сталеву соломинку для пиття зі спеціальною щіточкою, аби за нею доглядати, та ще багато еко-дрібничок, які необхідні для того, аби планета мала благополучне майбутнє.До того ж, відвідувачам запропонували унікальну карту із локаціями прийому вторсировини у Луцьку.Пропонуємо фотозвіт із події.