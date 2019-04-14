На Львівщині повісився школяр
Сьогодні, 20:50
У Бродівському районі (Львівська область) 16-річний підліток вчинив самогубство.
Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, - пишуть Факти.
Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.
Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.
Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.
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Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, - пишуть Факти.
Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.
Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.
Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.
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