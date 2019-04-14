На Львівщині повісився школяр





Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, - пишуть



Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.



Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.



Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бродівському районі (Львівська область) 16-річний підліток вчинив самогубство.Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області, - пишуть Факти Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.

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