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На Львівщині повісився школяр

На Львівщині повісився школяр
У Бродівському районі (Львівська область) 16-річний підліток вчинив самогубство.

Про це розповіла начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, - пишуть Факти.

Тіло хлопця виявили на території дачі, яка знаходиться в одному з сіл Бродівського району.

Школяр вчинив самогубство шляхом повішення.

Відзначається, що він залишив передсмертну записку, але її зміст не розголошується.

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Теги: самогубство, школяр
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