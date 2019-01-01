В жахливій аварії у Польщі загинуло двоє українців





Автомобілем, що розбилося об дерево, подорожували громадяни України та Грузії - пише



За інформацією поліції, легковий автомобіль, яким подорожували чотири людини, врізався у придорожнє дерево. Аварія сталася на дорозі № 591 з Ружанки до Воплавок.



Двох пасажирів - громадян України віком у 23 і 30 років - загинули на місці. Водій і третій пасажир отримали травми. Обидва вони грузини.



«Загинули пасажири, що сиділи на правій стороні автомобіля. Той, хто був поруч із водієм, мав прикріплені ремені безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий ременем безпеки», - повідомила представниця поліції в Кентшині аспірант Моніка Данєляк.



«Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники», - сказав капітан пожежників Каміль Ґольон.



Обставини трагедії вивчає поліція під наглядом районної прокуратури Кентшина. У водія взяли кров, аби перевірити, чи він був тверезим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків загинуло, а двоє інших отримали поранення внаслідок ДТП, що сталася вночі з суботи на неділю біля Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній Польщі.Автомобілем, що розбилося об дерево, подорожували громадяни України та Грузії - пише Польське радіо За інформацією поліції, легковий автомобіль, яким подорожували чотири людини, врізався у придорожнє дерево. Аварія сталася на дорозі № 591 з Ружанки до Воплавок.Двох пасажирів - громадян України віком у 23 і 30 років - загинули на місці. Водій і третій пасажир отримали травми. Обидва вони грузини.«Загинули пасажири, що сиділи на правій стороні автомобіля. Той, хто був поруч із водієм, мав прикріплені ремені безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий ременем безпеки», - повідомила представниця поліції в Кентшині аспірант Моніка Данєляк.«Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники», - сказав капітан пожежників Каміль Ґольон.Обставини трагедії вивчає поліція під наглядом районної прокуратури Кентшина. У водія взяли кров, аби перевірити, чи він був тверезим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію