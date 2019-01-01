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В жахливій аварії у Польщі загинуло двоє українців

В жахливій аварії у Польщі загинуло двоє українців
Двоє чоловіків загинуло, а двоє інших отримали поранення внаслідок ДТП, що сталася вночі з суботи на неділю біля Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній Польщі.

Автомобілем, що розбилося об дерево, подорожували громадяни України та Грузії - пише Польське радіо.

За інформацією поліції, легковий автомобіль, яким подорожували чотири людини, врізався у придорожнє дерево. Аварія сталася на дорозі № 591 з Ружанки до Воплавок.

Двох пасажирів - громадян України віком у 23 і 30 років - загинули на місці. Водій і третій пасажир отримали травми. Обидва вони грузини.

«Загинули пасажири, що сиділи на правій стороні автомобіля. Той, хто був поруч із водієм, мав прикріплені ремені безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий ременем безпеки», - повідомила представниця поліції в Кентшині аспірант Моніка Данєляк.

«Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники», - сказав капітан пожежників Каміль Ґольон.

Обставини трагедії вивчає поліція під наглядом районної прокуратури Кентшина. У водія взяли кров, аби перевірити, чи він був тверезим.

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Теги: аварія, Польща
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