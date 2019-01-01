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Приїхало дві бригади пожежників: на Волині невідомі підпалили смітники біля супермаркету. ВІДЕО

Приїхало дві бригади пожежників: на Волині невідомі підпалили смітники біля супермаркету. ВІДЕО
У неділю, 14 квітня, близько 17:30 у місті Нововолинську пожежники отримали виклик про займання біля супермаркету.

Про це повідомляє "Радар".

На місце події приїхало одразу дві бригади вогнеборців. Однак уже на місці рятувальники з'ясували, що горять смітники. Вочевидь, хтось його підпалив навмисно.

Очевидці кажуть, що весь задній двір супермаркету був у диму.





Усі фото й відео – Віталій Грабовський

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Теги: пожежа, смітник, супермаркет, Нововолинськ
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