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Спростувати образ найбільш зрадянізованого регіону України: на Волині – виставка про Донбас

Спростувати образ найбільш зрадянізованого регіону України: на Волині – виставка про Донбас
Ковельчан запрошують відвідати виставку «Донбас: переPROчитання образу», підготовлену Українським інститутом національної пам’яті та Національний музей історії України.

Повідомляє КовельPost.

«Ми створили виставку, яка є спробою подолання нав’язуваного російською пропагандою уявлення про Донбас, як «особливого» антиукраїнського регіону. Зібрані цікаві факти з історії заселення краю мають показати його, як цивілізаційно-культурне перехрестя, простір який завжди був привабливим для людини. Приділивши увагу «антирадянським виступам» та проявам суспільної незгоди серед жителів Донецької та Луганської областей ми намагалися спростувати образ найбільш зрадянізованого регіону України», - зазначає один з авторів виставки, співробітник Українського інституту національної пам’яті Ігор Карєтніков.

Спростувати образ найбільш зрадянізованого регіону України: на Волині – виставка про Донбас

Ковельчани побачать маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з Держархіву Донецької області, що оприлюднюються вперше.

Експозиція діятиме з 15 по 19 квітня у виставкових залах культурно-просвітницького центру (вул. Незалежності,89).

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Теги: Ковель, Донбас, виставка
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