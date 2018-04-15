У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
Сотні залізних коней натертих до блиску вишикувалися у центрі Луцька.
Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів, - йдеться в сюжеті Фактів.
Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.
З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.
Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.
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Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів, - йдеться в сюжеті Фактів.
Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.
З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.
Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так ось кому хрусти загудiли - в них просто сезон вiдкрився.
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