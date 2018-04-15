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У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО

У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО
Сотні залізних коней натертих до блиску вишикувалися у центрі Луцька.

Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів, - йдеться в сюжеті Фактів.

Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.

З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.

Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.


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Теги: мотосезон, відкриття, Луцьк
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Коментарі 1
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Так ось кому хрусти загудiли - в них просто сезон вiдкрився.
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