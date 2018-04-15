У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО





Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів, - йдеться в сюжеті



Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.



З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.



Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні залізних коней натертих до блиску вишикувалися у центрі Луцька.Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів, - йдеться в сюжеті Фактів Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.

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