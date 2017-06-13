вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні

У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні
Середній показник присутності української мови на телебаченні досяг рекордних 92%.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.

“Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, - написав він.

За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.

“Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну”, - зазначає Костинський.

Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телебачення, Нацрада, квоти, українська мова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО
Сьогодні, 00:26
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні
14 квітень, 23:25
У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО
14 квітень, 22:45
Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО
14 квітень, 22:26
Схожі новини
Повідомили, коли почнуть діяти мовні квоти на телебаченні Повідомили, коли почнуть діяти мовні квоти на телебаченні
13 червень, 2017, 13:32
Як голосували волинські нардепи за квоти української мови на телебаченні Як голосували волинські нардепи за квоти української мови на телебаченні
23 травень, 2017, 12:27
У новорічних телешоу українську мову використовують приблизно на 4%, - експерт У новорічних телешоу українську мову використовують приблизно на 4%, - експерт
03 січень, 2016, 20:43
Стартувало пробне ЗНО з української мови Стартувало пробне ЗНО з української мови
17 березень, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО
Сьогодні, 00:26
 0
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні
14 квітень, 23:25
 0
У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО
14 квітень, 22:45
 0
Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО
14 квітень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8