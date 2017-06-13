У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні
14 квітень, 23:25
Середній показник присутності української мови на телебаченні досяг рекордних 92%.
Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.
“Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, - написав він.
За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.
“Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну”, - зазначає Костинський.
Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.
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Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.
“Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, - написав він.
За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.
“Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну”, - зазначає Костинський.
Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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