У Нацраді повідомили про рекордну присутність української мови на телебаченні





Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у



“Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, - написав він.



За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.



“Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну”, - зазначає Костинський.



Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середній показник присутності української мови на телебаченні досяг рекордних 92%.Про це повідомив член Нацрадина своїй сторінці у Facebook , - пише Укрінформ “Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, - написав він.За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.“Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну”, - зазначає Костинський.Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію