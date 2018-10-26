Юний плавець з Луцька виборов «золото» на міжнародному турнірі в Австрії. ФОТО





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Вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" Максим Ткачук та Дана Ахмедова знову показали високиий результат, який допоміг збірний України вийти на третє загально-командне місце.



Так Максим Ткачук на дистанції 200 м/брас виборов золоту медаль в основному фіналі та показав другий результат в суперфіналі. На дистанції 200 метрів/комплексне плавання посів шосте місце. Тренери спортсмена - В. Самчук та А. Тихонович.



Дана Ахмедова на дистанції 50 м/брас посіла четверте місце, а на дистанції 100 м/брас - дев'яте місце, тренер плавчині С. Максимюк.



"Ці результати показують високий рівень підготовки наших лідерів та значні успіхи у розвитку плавання в місті Луцьку, а хороше фінансове забезпечення наших плавців стимулює подальший процес результатів", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 14 квітня, в Швейцарії та Австрії пройшов другий день міжнародного турніру з плавання "Мультінейшинс" за участю збірних команд держав Євросоюзу серед юніорів.Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради"тазнову показали високиий результат, який допоміг збірний України вийти на третє загально-командне місце.Так Максим Ткачук на дистанції 200 м/брас виборов золоту медаль в основному фіналі та показав другий результат в суперфіналі. На дистанції 200 метрів/комплексне плавання посів шосте місце. Тренери спортсмена - В. Самчук та А. Тихонович.Дана Ахмедова на дистанції 50 м/брас посіла четверте місце, а на дистанції 100 м/брас - дев'яте місце, тренер плавчині С. Максимюк."Ці результати показують високий рівень підготовки наших лідерів та значні успіхи у розвитку плавання в місті Луцьку, а хороше фінансове забезпечення наших плавців стимулює подальший процес результатів", - йдеться в повідомленні.

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