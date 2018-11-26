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Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст

Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст
Близько 13 години, 14 квітня, у селі Бір сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місці події слідчі встановили, що 45-річний водій мотоцикла «Мінськ» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив виїзд двоколісного транспортного засобу за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.

У результаті отриманих тілесних ушкоджень житель села Вовчиці помер на місці події.

Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування, у ході якого встановлять усі обставини автопригоди.

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Теги: Рівненщина, мотоцикліст, аварія, дерево, смерть
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