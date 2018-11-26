Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст
Сьогодні, 05:10
Близько 13 години, 14 квітня, у селі Бір сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події слідчі встановили, що 45-річний водій мотоцикла «Мінськ» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив виїзд двоколісного транспортного засобу за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.
У результаті отриманих тілесних ушкоджень житель села Вовчиці помер на місці події.
Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування, у ході якого встановлять усі обставини автопригоди.
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Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події слідчі встановили, що 45-річний водій мотоцикла «Мінськ» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив виїзд двоколісного транспортного засобу за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.
У результаті отриманих тілесних ушкоджень житель села Вовчиці помер на місці події.
Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування, у ході якого встановлять усі обставини автопригоди.
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