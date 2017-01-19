У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв





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У шести категоріях змагатимуться школярі та молодь. Організатором змагань є Рівненській обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.



Повітряних зміїв запускатимуть у небо 23 квітня, на території аеропорту. Змагання стартують о 10 ранку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 квітня на території Міжнародного аеропорту Рівне відбудеться обласний фестиваль повітряних зміїв «Поліське небо».Повідомляє Радіо Трек У шести категоріях змагатимуться школярі та молодь. Організатором змагань є Рівненській обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.Повітряних зміїв запускатимуть у небо 23 квітня, на території аеропорту. Змагання стартують о 10 ранку.

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