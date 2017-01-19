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У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв

У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв
23 квітня на території Міжнародного аеропорту Рівне відбудеться обласний фестиваль повітряних зміїв «Поліське небо».

Повідомляє Радіо Трек.

У шести категоріях змагатимуться школярі та молодь. Організатором змагань є Рівненській обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

Повітряних зміїв запускатимуть у небо 23 квітня, на території аеропорту. Змагання стартують о 10 ранку.

У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв

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Теги: повітряні змії, аеропорт, фестиваль, Рівне
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