Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО





Про це у Мар’яна Козош.



"На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо хтось впізнає себе чи своїх рідних. В понеділок передамо їх до шкільного музею", - йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 квітня в Горохові на будівельному майданчику біля школи №1 знайшли "капсулу часу", датовану 1979 роком.Про це у facebook написала"На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо хтось впізнає себе чи своїх рідних. В понеділок передамо їх до шкільного музею", - йдеться в дописі.

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