Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 08:19
12 квітня в Горохові на будівельному майданчику біля школи №1 знайшли "капсулу часу", датовану 1979 роком.
Про це у facebook написала Мар’яна Козош.
"На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо хтось впізнає себе чи своїх рідних. В понеділок передамо їх до шкільного музею", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написала Мар’яна Козош.
"На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо хтось впізнає себе чи своїх рідних. В понеділок передамо їх до шкільного музею", - йдеться в дописі.
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