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Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО

Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО
12 квітня в Горохові на будівельному майданчику біля школи №1 знайшли "капсулу часу", датовану 1979 роком.

Про це у facebook написала Мар’яна Козош.

"На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо хтось впізнає себе чи своїх рідних. В понеділок передамо їх до шкільного музею", - йдеться в дописі.

Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО

Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО

Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО

Біля школи на Волині знайшли «капсулу часу», яку заклали 40 років тому. ФОТО

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Теги: капсула часу, школа, Горохів
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