вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок

З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок
Один з найбільших турецьких авіаперевізників Turkish Airlines 13 квітня почав виконувати перельоти за маршрутом Київ-Бодрум.

Про це пише “Національний Промисловий Портал”.

Рейси здійснюватимуться один раз в тиждень – по суботах. Виліт з Києва — о 4:40 ранку, з Бодрума — о 1:15 ночі. Тривалість польоту складає близько 2,5 годин.

Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсон, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.

Як пояснили в Turkish Airlines, компанія розраховує, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.

Зокрема, частина місць під час туристичного сезону буде викуплена туроператором TPG.

Перший рейс був виконаний Boeing 737-800, хоча раніше перевізник анонсував використання на цьому маршруті Airbus A320.

Turkish Airlines у 2018 році обслужила на рейсах до/з України понад 800 тисяч пасажирів. Це на 28% більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнт завантаження крісел на українських напрямках склав 71%.

Україна у 2018 році зайняла 7 місце за кількістю відвідали Туреччину туристів, показавши приріст цього показника на 10%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туречиина, туристичний напрямок, маршрут, Бодрум, авіакомпанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст
Сьогодні, 05:10
З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок
Сьогодні, 04:45
Перший фільм про Світязь зняли 50 років тому
Сьогодні, 03:11
На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО
Сьогодні, 02:31
У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв
Сьогодні, 01:23
Схожі новини
«Укрзалізниця» запускає новий маршрут «Укрзалізниця» запускає новий маршрут
19 березень, 12:41
Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську
14 березень, 10:54
У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому У Луцьку тролейбус №12 їздитиме по-новому
07 березень, 09:58
У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
10 лютий, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не впорався з керуванням: на Рівненщині від удару об дерево загинув мотоцикліст
Сьогодні, 05:10
 0
З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок
Сьогодні, 04:45
 0
Перший фільм про Світязь зняли 50 років тому
Сьогодні, 03:11
 0
На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО
Сьогодні, 02:31
 0
У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв
Сьогодні, 01:23
 0
Медіа
відео
1/8