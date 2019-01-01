З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок





Про це



Рейси здійснюватимуться один раз в тиждень – по суботах. Виліт з Києва — о 4:40 ранку, з Бодрума — о 1:15 ночі. Тривалість польоту складає близько 2,5 годин.



Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсон, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.



Як пояснили в Turkish Airlines, компанія розраховує, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.



Зокрема, частина місць під час туристичного сезону буде викуплена туроператором TPG.



Перший рейс був виконаний Boeing 737-800, хоча раніше перевізник анонсував використання на цьому маршруті Airbus A320.



Turkish Airlines у 2018 році обслужила на рейсах до/з України понад 800 тисяч пасажирів. Це на 28% більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнт завантаження крісел на українських напрямках склав 71%.



Україна у 2018 році зайняла 7 місце за кількістю відвідали Туреччину туристів, показавши приріст цього показника на 10%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один з найбільших турецьких авіаперевізників Turkish Airlines 13 квітня почав виконувати перельоти за маршрутом Київ-Бодрум.Про це пише “Національний Промисловий Портал”.Рейси здійснюватимуться один раз в тиждень – по суботах. Виліт з Києва — о 4:40 ранку, з Бодрума — о 1:15 ночі. Тривалість польоту складає близько 2,5 годин.Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсон, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.Як пояснили в Turkish Airlines, компанія розраховує, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.Зокрема, частина місць під час туристичного сезону буде викуплена туроператором TPG.Перший рейс був виконаний Boeing 737-800, хоча раніше перевізник анонсував використання на цьому маршруті Airbus A320.Turkish Airlines у 2018 році обслужила на рейсах до/з України понад 800 тисяч пасажирів. Це на 28% більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнт завантаження крісел на українських напрямках склав 71%.Україна у 2018 році зайняла 7 місце за кількістю відвідали Туреччину туристів, показавши приріст цього показника на 10%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію