З України до Туреччини відкрили новий туристичний напрямок
Сьогодні, 04:45
Один з найбільших турецьких авіаперевізників Turkish Airlines 13 квітня почав виконувати перельоти за маршрутом Київ-Бодрум.
Про це пише “Національний Промисловий Портал”.
Рейси здійснюватимуться один раз в тиждень – по суботах. Виліт з Києва — о 4:40 ранку, з Бодрума — о 1:15 ночі. Тривалість польоту складає близько 2,5 годин.
Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсон, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.
Як пояснили в Turkish Airlines, компанія розраховує, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.
Зокрема, частина місць під час туристичного сезону буде викуплена туроператором TPG.
Перший рейс був виконаний Boeing 737-800, хоча раніше перевізник анонсував використання на цьому маршруті Airbus A320.
Turkish Airlines у 2018 році обслужила на рейсах до/з України понад 800 тисяч пасажирів. Це на 28% більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнт завантаження крісел на українських напрямках склав 71%.
Україна у 2018 році зайняла 7 місце за кількістю відвідали Туреччину туристів, показавши приріст цього показника на 10%.
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Про це пише “Національний Промисловий Портал”.
Рейси здійснюватимуться один раз в тиждень – по суботах. Виліт з Києва — о 4:40 ранку, з Бодрума — о 1:15 ночі. Тривалість польоту складає близько 2,5 годин.
Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсон, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.
Як пояснили в Turkish Airlines, компанія розраховує, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.
Зокрема, частина місць під час туристичного сезону буде викуплена туроператором TPG.
Перший рейс був виконаний Boeing 737-800, хоча раніше перевізник анонсував використання на цьому маршруті Airbus A320.
Turkish Airlines у 2018 році обслужила на рейсах до/з України понад 800 тисяч пасажирів. Це на 28% більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнт завантаження крісел на українських напрямках склав 71%.
Україна у 2018 році зайняла 7 місце за кількістю відвідали Туреччину туристів, показавши приріст цього показника на 10%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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