На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.



Повідомляють, що водій автомобіля Volvo з причепом не врахував дорожньої обстановки й безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований Renault premium з причепом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



50-річного винуватця освідували в присутності двох свідків: мав 1,89 проміле алкоголю!



На нього інспектори оформили 2 протоколи за порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на трасі М-07 у ніч на 15 квітня сталася аварія.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.Повідомляють, що водій автомобіля Volvo з причепом не врахував дорожньої обстановки й безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований Renault premium з причепом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.50-річного винуватця освідували в присутності двох свідків: мав 1,89 проміле алкоголю!На нього інспектори оформили 2 протоколи за порушення.

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