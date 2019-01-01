На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку
Сьогодні, 08:48
На Волині на трасі М-07 у ніч на 15 квітня сталася аварія.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Повідомляють, що водій автомобіля Volvo з причепом не врахував дорожньої обстановки й безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований Renault premium з причепом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
50-річного винуватця освідували в присутності двох свідків: мав 1,89 проміле алкоголю!
На нього інспектори оформили 2 протоколи за порушення.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Повідомляють, що водій автомобіля Volvo з причепом не врахував дорожньої обстановки й безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований Renault premium з причепом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
50-річного винуватця освідували в присутності двох свідків: мав 1,89 проміле алкоголю!
На нього інспектори оформили 2 протоколи за порушення.
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