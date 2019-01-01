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На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку

На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку
На Волині на трасі М-07 у ніч на 15 квітня сталася аварія.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Повідомляють, що водій автомобіля Volvo з причепом не врахував дорожньої обстановки й безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований Renault premium з причепом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

50-річного винуватця освідували в присутності двох свідків: мав 1,89 проміле алкоголю!

На нього інспектори оформили 2 протоколи за порушення.


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Теги: аварія, Волинь
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