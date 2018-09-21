У Луцьку – подвійна аварія з потерпілими: рух ускладнений. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася неподалік ринку «Північний». Відомо, що зіткнулися автомобілі Mercedes, Daewoo Lanos і Renault.



За словами очевидців, на місці працювали дві «швидких» та декілька екіпажів поліції. Рух вулицею дуже ускладнений.



Відомо, що «швидка» госпіталізувала когось із потерпілих.

Деталі – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гордіюк вранці 15 квітня сталася аварія за участю трьох легкових авто. У її результаті постраждали люди.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася неподалік ринку «Північний». Відомо, що зіткнулися автомобілі Mercedes, Daewoo Lanos і Renault.За словами очевидців, на місці працювали дві «швидких» та декілька екіпажів поліції. Рух вулицею дуже ускладнений.Відомо, що «швидка» госпіталізувала когось із потерпілих.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію