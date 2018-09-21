У Луцьку – подвійна аварія з потерпілими: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:07
У Луцьку на вулиці Гордіюк вранці 15 квітня сталася аварія за участю трьох легкових авто. У її результаті постраждали люди.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася неподалік ринку «Північний». Відомо, що зіткнулися автомобілі Mercedes, Daewoo Lanos і Renault.
За словами очевидців, на місці працювали дві «швидких» та декілька екіпажів поліції. Рух вулицею дуже ускладнений.
Відомо, що «швидка» госпіталізувала когось із потерпілих.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася неподалік ринку «Північний». Відомо, що зіткнулися автомобілі Mercedes, Daewoo Lanos і Renault.
За словами очевидців, на місці працювали дві «швидких» та декілька екіпажів поліції. Рух вулицею дуже ускладнений.
Відомо, що «швидка» госпіталізувала когось із потерпілих.
Деталі – згодом.
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