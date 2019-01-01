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Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет

Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет
У ніч на 15 квітня автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет. Окрім факту ДТП, що трапилася на трасі М-07, патрульні задокументували підробку документів.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

«Рухаючись в бік Любомля, водій, швидше за все, заснув або ж не впорався з керуванням і з’їхав у кювет», - йдеться у повідомлені.

Автомобіль майже розбитий вщент. Окрім водія, у салоні було ще два пасажири. Всі троє отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані.

У 24-річного хлопця інспектори виявили ознаки підробки документів, тож далі на місці працювала слідчо-оперативна група.

Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет
Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет

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Теги: ДТП, Волинь
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