Курс валют у Луцьку на 15 квітня





Євро при купівлі становить - 29.976, при продажу - 30.535.



Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.424.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.730, продаж - 7.153.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.639, а продаж - 26.981.Євро при купівлі становить - 29.976, при продажу - 30.535.Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.424.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.730, продаж - 7.153.

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