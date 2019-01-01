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Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів

Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів
15 квітня – останній день для зміни місця голосування у другому турі виборів президента України.

Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців, - пишуть Факти.

У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.

Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.


Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.

До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.

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Теги: вибори, місце голосування
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