Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів

15 квітня – останній день для зміни місця голосування у другому турі виборів президента України.Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців, - пишуть Факти.У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.