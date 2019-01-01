Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів
Сьогодні, 09:43
15 квітня – останній день для зміни місця голосування у другому турі виборів президента України.
Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців, - пишуть Факти.
У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.
Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.
Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.
До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців, - пишуть Факти.
У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.
Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.
Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.
До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
Сьогодні, 10:10
Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів
Сьогодні, 09:43
Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 15 квітня
Сьогодні, 09:29