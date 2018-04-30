350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
Сьогодні, 10:10
На Волині вдруге відбудеться фестиваль «Волинська Голландія». Дата фестивалю досі невідома, але організатори вже розповіли певні деталі цьогорічного дійства.
Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
"Хочемо розказати, що ж цікавого ми для Вас готуємо цього року", - написали на сторінці підприємтсва і додали, що цьогоріч на відвідувачів «Волинської Голландії» чекає 2 гектари квітучих тюльпанів!
Загалом буде більше 350 сортів квітів, а також ексклюзивні новинки: піоновидних, бахромчатих, "попугайних" та безліч інших.
"Оригінальні фотозони та багато інших розваг, про які ми будемо Вам ще розповідати", - анонсували організатори.
Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.
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Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
"Хочемо розказати, що ж цікавого ми для Вас готуємо цього року", - написали на сторінці підприємтсва і додали, що цьогоріч на відвідувачів «Волинської Голландії» чекає 2 гектари квітучих тюльпанів!
Загалом буде більше 350 сортів квітів, а також ексклюзивні новинки: піоновидних, бахромчатих, "попугайних" та безліч інших.
"Оригінальні фотозони та багато інших розваг, про які ми будемо Вам ще розповідати", - анонсували організатори.
Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
Сьогодні, 10:10