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350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині

350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
На Волині вдруге відбудеться фестиваль «Волинська Голландія». Дата фестивалю досі невідома, але організатори вже розповіли певні деталі цьогорічного дійства.

Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.

"Хочемо розказати, що ж цікавого ми для Вас готуємо цього року", - написали на сторінці підприємтсва і додали, що цьогоріч на відвідувачів «Волинської Голландії» чекає 2 гектари квітучих тюльпанів!

Загалом буде більше 350 сортів квітів, а також ексклюзивні новинки: піоновидних, бахромчатих, "попугайних" та безліч інших.

"Оригінальні фотозони та багато інших розваг, про які ми будемо Вам ще розповідати", - анонсували організатори.

Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.


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Теги: Волинська Голландія, тюльпани, квіти, фестиваль
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