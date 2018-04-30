350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині

На Волині вдруге відбудеться фестиваль «Волинська Голландія». Дата фестивалю досі невідома, але організатори вже розповіли певні деталі цьогорічного дійства.Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook."Хочемо розказати, що ж цікавого ми для Вас готуємо цього року", - написали на сторінці підприємтсва і додали, що цьогоріч на відвідувачів «Волинської Голландії» чекає 2 гектари квітучих тюльпанів!Загалом буде більше 350 сортів квітів, а також ексклюзивні новинки: піоновидних, бахромчатих, "попугайних" та безліч інших."Оригінальні фотозони та багато інших розваг, про які ми будемо Вам ще розповідати", - анонсували організатори.Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів,. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.