Під час сутички біля церкви на Рівненщині побили дитину

У селі Розваж на Рівненщині біля храму виник релігійний конфлікт.Інцидент трапився учора, 14 квітня, - інформує ГУНП у Рівненській області.На місці події поліцейські встановили, що на подвір’ї місцевої церкви відбувалися богослужіння двох громад. Після їх завершення між вірянами виникла сутичка, під час якої місцевому жителю стало зле.На місце інциденту викликали «швидку», медики якої надали допомогу чоловікові.Крім того, до поліції надійшло повідомлення від 16-річної жительки села Розваж, що під час конфлікту біля церкви вона отримала тілесні ушкодження.Поліцейські встановлюють усі обставини події.Працівники поліції продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок поблизу будівлі.