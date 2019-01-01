У центрі Ковеля горів будинок, де «тусуються» безхатьки. ФОТО





Розташована вона за адресою Олени Пчілки, 1, що навпроти центральної райлікарні, - пише



Рятувальники швидко зуміли погасити вогонь. Ймовірною причиною займання називають необережне поводження з вогнем. Жертв і травмованих немає.



Таку інформацію на щотижневій нараді у міськвиконкомі озвучила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.



Олег Кіндер відразу ж доручив головному архітектору міста Людмилі Мурай відшукати власника будівлі, щоб той навів там порядок: або її демонтував, або загородив.



«А ну давайте витягуйте до себе власника цієї будівлі. Або він нехай її розбере повністю, або сьогодні її можна загородити гарними банерами, щоб того страхіття не було видно. Вікна вибиті, двері вибиті. Мене ще дивує те, що вона пізно горіла, вона могла б горіти давним-давно, тому що по вигляду видно, що там безхатьки чи ночують, чи живуть, чи коляться», - розпорядився міський голова.



Людмила Мурай пообіцяла поговорити з власником споруди, адже, за її словами, вже готовий детальний план на реконструкцію даного приміщення.



У 2017 році цей одноповерховий будинок, який перебував у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Ковельського району, продали за 470 тисяч гривень разом із ділянкою землі ТОВ «Ковельський хлібокомбінат». З тих пір він стоїть пусткою і нещадно руйнується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці минулого тижня у центрі Ковеля горіла одноповерхова закинута будівля – пристанище для безхатьків.Розташована вона за адресою Олени Пчілки, 1, що навпроти центральної райлікарні, - пише ПроКовель Рятувальники швидко зуміли погасити вогонь. Ймовірною причиною займання називають необережне поводження з вогнем. Жертв і травмованих немає.Таку інформацію на щотижневій нараді у міськвиконкомі озвучила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекиОлег Кіндер відразу ж доручив головному архітектору міставідшукати власника будівлі, щоб той навів там порядок: або її демонтував, або загородив.«А ну давайте витягуйте до себе власника цієї будівлі. Або він нехай її розбере повністю, або сьогодні її можна загородити гарними банерами, щоб того страхіття не було видно. Вікна вибиті, двері вибиті. Мене ще дивує те, що вона пізно горіла, вона могла б горіти давним-давно, тому що по вигляду видно, що там безхатьки чи ночують, чи живуть, чи коляться», - розпорядився міський голова.Людмила Мурай пообіцяла поговорити з власником споруди, адже, за її словами, вже готовий детальний план на реконструкцію даного приміщення.У 2017 році цей одноповерховий будинок, який перебував у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Ковельського району, продали за 470 тисяч гривень разом із ділянкою землі ТОВ «Ковельський хлібокомбінат». З тих пір він стоїть пусткою і нещадно руйнується.

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