Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами

Тривала фіксація погляду на комп'ютерних моніторах і телефонних дисплеях є величезним навантаженням для нашого організму. Для м'язів, для хребта, для психіки, а особливо - для очей.Про це повідомили на сторінці Луцького центру первинної медичної допомоги №1 у Facebook.За інформацією медиків, мобільні телефони сприяють розвитку короткозорості, особливо - у дітей і підлітків.Чому ми починаємо бачити гірше?Людське око влаштоване так, що в нормальному режимі відбувається постійне перемикання зору з ближніх цілей на далекі. Коли ми занадто довго дивимося на дисплей мобільного телефону, ми змушуємо наші очі постійно працювати в режимі ближнього бачення. Результат: короткозорість.Відбувається це тому, що око не може постійно вправлятися в розрізненні дистанцій та налаштуванні на різні відстані. Але й це ще не все. Чим ближче ми тримаємо телефон перед нашими очима, тим більшу амплітуду руху доводиться здійснювати очному яблуку, щоб спрямувати зіницю в потрібному напрямку.Спочатку симптоми практично непомітні, потім очі починають боліти, з'являється сухість, почервоніння, зниження гостроти зору, чутливість до світла тощо.Щоб уберегти свій зір від небезпечного впливу мерехтливого екрану варто дотримуватися простих правил, які ми підготували для Вас, а саме:• Відволікайтеся від екрануСмартфони, планшети і комп’ютери тримають наші очі в постійній напрузі, а це сприяє появі комп’ютерного зорового синдрому, який проявляється в загальному погіршенні зору, сухості і почервоніння очей. Щоб захистити очі, візьміть собі за правило регулярно робити перерви і вправи.• Правильно харчуйтесяПродукти, що поліпшують роботу серцево-судинної системи, також допоможуть захистити зір. Вживання помірної кількості свіжих овочів та фруктів, а також цільного зерна. З фруктів радимо:1. ЧорницяЧорниця посідає найперше місце з усіх продуктів для покращення зору. Свої корисні властивості вона зберігає і в замороженому вигляді і при легкій термічній обробці. Чорниця містить вітаміни групи В, вітамін А, С, які покращують гостроту зору і захищають від вільних радикалів2. ГарбузГарбуз містить велику кількість вітаміну D, який рекомендують вживати разом з аскорбіновою кислотою для профілактики різних застудних захворювань. Він допомагає тримати в тонусі серце і зміцнює нервову систему.3. Чорний шоколадЧорний шоколад – це смачні ліки, які позитивно впливають на організм людини, зокрема на покращення зору. Він містить вітаміни A, B (В1, В2, РР), C, D, E, F, багато антиоксидантів, фосфор, кальцій та магній. Шоколад уповільнює процес руйнування колагенових волокон і покращує обмін речовин.4. Кисломолочний сирКисломолочний сир багатий на вітаміни групи В, а особливо вітамін В12, який допомагає покращити кровопостачання очей. Вітамін В2 покращує обмін речовин у кришталику та рогівці ока. А ще кисломолочний сир – чудовий помічник при кон’юнктивіті.5. МоркваМорква багата на вітаміни С, К, Е, РР, групи В та містить велику кількість каротину. Тим самим є чудовим засобом, який зміцнює сітківку очей, запобігає виникненню пересихання рогівки ока. Найкраще моркву поєднувати разом із вживанням сметани чи олії – так вітаміни, які потрібні для збереження зору, краще засвоюються.6. ШпинатШпинат містить вітаміни В1, В2, D, С, Р, РР, різноманітні мікроелементи і каротин. Він дуже корисний для організму людини, бо зміцнює імунітет, покращує стан нервової системи та ще й підвищує гостроту зору.Також:• Захищайте очі від сонячних променів;• Стежте за загальним станом здоров’я;• Хронічні проблеми зі здоров’ям можуть негативно впливати на зір. Людям з діабетом або підвищеним артеріальним тиском, регулярно потрібно перевіряти зір;• Регулярно перевіряйте зір, тому що регулярні огляди потрібні не тільки людям, у яких вже є такі проблеми. Комплексна розширена діагностика допоможе виявити захворювання, які проходять безсимптомно. Кількість візитів до лікаря індивідуально. Зазвичай необхідно 1-2 рази на рік.