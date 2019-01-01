У Ковелі згорів гараж та автомобіль
Сьогодні, 11:10
У Ковелі - пожежа, в результаті якої згоріли автомобіль та один гараж.
Про це повідомляє видання «ПроКовель»
Відомо, що гаражі горіли на вулиці Грибоєдова. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксани Козакевич, вогонь знищив один гараж і автомобіль, ще чотири гаражі – пошкодив.
На місце події працювали машини пожежно-рятувальної служби міста. Причиною виникнення вогню називають порушення правил монтування електроустановки та електромережі.
У результаті пожежі ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє видання «ПроКовель»
Відомо, що гаражі горіли на вулиці Грибоєдова. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксани Козакевич, вогонь знищив один гараж і автомобіль, ще чотири гаражі – пошкодив.
На місце події працювали машини пожежно-рятувальної служби міста. Причиною виникнення вогню називають порушення правил монтування електроустановки та електромережі.
У результаті пожежі ніхто не постраждав.
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