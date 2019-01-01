У Ковелі згорів гараж та автомобіль





Про це повідомляє видання «



Відомо, що гаражі горіли на вулиці Грибоєдова. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксани Козакевич, вогонь знищив один гараж і автомобіль, ще чотири гаражі – пошкодив.



На місце події працювали машини пожежно-рятувальної служби міста. Причиною виникнення вогню називають порушення правил монтування електроустановки та електромережі.



У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі - пожежа, в результаті якої згоріли автомобіль та один гараж.Про це повідомляє видання « ПроКовель Відомо, що гаражі горіли на вулиці Грибоєдова. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, вогонь знищив один гараж і автомобіль, ще чотири гаражі – пошкодив.На місце події працювали машини пожежно-рятувальної служби міста. Причиною виникнення вогню називають порушення правил монтування електроустановки та електромережі.У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію