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У Ковелі згорів гараж та автомобіль

У Ковелі згорів гараж та автомобіль
У Ковелі - пожежа, в результаті якої згоріли автомобіль та один гараж.

Про це повідомляє видання «ПроКовель»

Відомо, що гаражі горіли на вулиці Грибоєдова. За словами головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксани Козакевич, вогонь знищив один гараж і автомобіль, ще чотири гаражі – пошкодив.

На місце події працювали машини пожежно-рятувальної служби міста. Причиною виникнення вогню називають порушення правил монтування електроустановки та електромережі.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Теги: Оксана Козакевич, Ковель, пожежа
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