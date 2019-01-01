вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16 квітня у західних областях України – сильні заморозки

16 квітня у західних областях України – сильні заморозки
На західній Україні вночі 16 квітня будуть сильні заморозки.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волнській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені

Вночі 16 квітня у західних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заморозки, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі згорів гараж та автомобіль
Сьогодні, 11:10
16 квітня у західних областях України – сильні заморозки
Сьогодні, 11:07
Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами
Сьогодні, 10:59
У центрі Ковеля горів будинок, де «тусуються» безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 10:45
«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Синоптик розповіла, коли Україну накриють заморозки Синоптик розповіла, коли Україну накриють заморозки
10 квітень, 15:30
Заморозки і мокрий сніг: що прогнозують синоптики на наступний тиждень Заморозки і мокрий сніг: що прогнозують синоптики на наступний тиждень
14 квітень, 16:19
На Волинь ідуть сильні заморозки На Волинь ідуть сильні заморозки
12 квітень, 16:00
Коли в Україну прийде весняне тепло Коли в Україну прийде весняне тепло
26 березень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі згорів гараж та автомобіль
Сьогодні, 11:10
 0
16 квітня у західних областях України – сильні заморозки
Сьогодні, 11:07
 0
Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами
Сьогодні, 10:59
 0
У центрі Ковеля горів будинок, де «тусуються» безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8