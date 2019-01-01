16 квітня у західних областях України – сильні заморозки





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волнській області.



"За даними УкрГідрометцентру, 15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені



Вночі 16 квітня у західних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°.

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