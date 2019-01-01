Троє юних волинян здобули перемогу на чемпіонаті України з бойового самбо
Сьогодні, 19:45
Цими вихідними у Києві відбувся Чемпіонат України з бойового самбо серед юнаків. Серед переможців – волиняни.
На змаганнях жителі села Деревок Люешівського району, котрі тренуються у спортивному клубі «Воїн», здобули впевнену перемогу, - пише газета Нове життя.
Зокрема перші місця вибороли Іван Пасич, Юрій Пасич та Іван Поремчук.
Загалом волинська збірна з бойового самбо посіла ІІ командне місце.
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На змаганнях жителі села Деревок Люешівського району, котрі тренуються у спортивному клубі «Воїн», здобули впевнену перемогу, - пише газета Нове життя.
Зокрема перші місця вибороли Іван Пасич, Юрій Пасич та Іван Поремчук.
Загалом волинська збірна з бойового самбо посіла ІІ командне місце.
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