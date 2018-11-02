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На Волині судитимуть псевдополіцейських через напад на чоловіка, який займається автобізнесом

На Волині судитимуть псевдополіцейських через напад на чоловіка, який займається автобізнесом
На Волині поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження щодо двох жителів Черкащини, котрі в жовтні минулого року, видаючи себе за поліцейських, скоїли розбійний напад на підприємця з Ковеля.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у жовтні минулого року уродженці Черкащини вчинили розбійний напад на 52-річного жителя Ковеля.

Зловмисники дізналися, що приватний підприємець займається купівлею елітних автомобілів у Німеччині та продає їх на території України. Розуміючи, що через кордон волинянин їде з чималою сумою готівки, змовники вирішили заволодіти його коштами.

Готуючись до злочину, чоловіки почали підшуковувати вогнепальну зброю, придбали автівку на іноземній реєстрації, а також – формений одяг працівника поліції, проблисковий маячок і гучномовець.

Достовірно знаючи маршрут пересування своєї жертви та автомобіль чоловіка, спільники передяглися у поліцейський однострій, виїхали на «службовому» транспортному засобі на трасу Ковель-Ягодин, дочекалися волинянина серед ночі на дорозі і дали йому вказівку зупинись. А потім, погрожуючи чоловікові зброєю, почали вимагати віддати їм наявні гроші.

Саме цієї миті псевдокопів схопили бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Слідчі детективи оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень, пов’язане з використанням форменого одягу) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Правопорушникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі ж матеріали провадження із обвинувальним актом скеровані до суду.

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Теги: розбій, Волинь, Черкащина, підприємець
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