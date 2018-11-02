На Волині судитимуть псевдополіцейських через напад на чоловіка, який займається автобізнесом

На Волині поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження щодо двох жителів Черкащини, котрі в жовтні минулого року, видаючи себе за поліцейських,Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, у жовтні минулого року уродженці Черкащини вчинили розбійний напад на 52-річного жителя Ковеля.Зловмисники дізналися, що приватний підприємець займається купівлею елітних автомобілів у Німеччині та продає їх на території України. Розуміючи, що через кордон волинянин їде з чималою сумою готівки, змовники вирішили заволодіти його коштами.Готуючись до злочину, чоловіки почали підшуковувати вогнепальну зброю, придбали автівку на іноземній реєстрації, а також – формений одяг працівника поліції, проблисковий маячок і гучномовець.Достовірно знаючи маршрут пересування своєї жертви та автомобіль чоловіка, спільники передяглися у поліцейський однострій, виїхали на «службовому» транспортному засобі на трасу Ковель-Ягодин, дочекалися волинянина серед ночі на дорозі і дали йому вказівку зупинись. А потім, погрожуючи чоловікові зброєю, почали вимагати віддати їм наявні гроші.Саме цієї миті псевдокопівСлідчі детективи оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень, пов’язане з використанням форменого одягу) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Правопорушникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Наразі ж матеріали провадження із обвинувальним актом скеровані до суду.