Атовець розбив кувалдою понад 20 автомобілів: збитки оцінюють у сотні тисяч
Сьогодні, 11:33
На Дніпропетровщині в селі Тернівка екс-боєць АТО на Донбасі розбив понад 20 автомобілів.
Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху, - пише Обозреватель.
Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти.
Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.
Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.
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Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху, - пише Обозреватель.
Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти.
Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.
Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.
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