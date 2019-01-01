Атовець розбив кувалдою понад 20 автомобілів: збитки оцінюють у сотні тисяч





Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху, - пише



Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти.



Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.



Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині в селі Тернівка екс-боєць АТО на Донбасі розбив понад 20 автомобілів.Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху, - пише Обозреватель Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти.Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.

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