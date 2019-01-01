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Атовець розбив кувалдою понад 20 автомобілів: збитки оцінюють у сотні тисяч

Атовець розбив кувалдою понад 20 автомобілів: збитки оцінюють у сотні тисяч
На Дніпропетровщині в селі Тернівка екс-боєць АТО на Донбасі розбив понад 20 автомобілів.

Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху, - пише Обозреватель.

Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти.

Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.

Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.


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Теги: атовець, авто, збитки
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