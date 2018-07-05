Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Золотий ювілей сімейного життя урочисто відзначило подружжя Плахтіїв з Волині - Ніна Іванівні та Борис Аркадійович.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
"Щирі, добрі, благородні люди. Їх життя, як на долоні: як і в усіх- багате труднощами, радощами, успіхами. Але не зважаючи ні на що їхній сім’ї сьогодні 50 ! Вітаємо ювілярів!", - написали на сторінці обласного управління юстиції.
З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.
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Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
"Щирі, добрі, благородні люди. Їх життя, як на долоні: як і в усіх- багате труднощами, радощами, успіхами. Але не зважаючи ні на що їхній сім’ї сьогодні 50 ! Вітаємо ювілярів!", - написали на сторінці обласного управління юстиції.
З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.
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