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Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО

Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Золотий ювілей сімейного життя урочисто відзначило подружжя Плахтіїв з Волині - Ніна Іванівні та Борис Аркадійович.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

"Щирі, добрі, благородні люди. Їх життя, як на долоні: як і в усіх- багате труднощами, радощами, успіхами. Але не зважаючи ні на що їхній сім’ї сьогодні 50 ! Вітаємо ювілярів!", - написали на сторінці обласного управління юстиції.

З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.

Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО
Пара з Волині урочисто «одружилася» після 50 років спільного життя. ФОТО

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Теги: одруження, золоте весілля, Волинь
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