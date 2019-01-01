У Луцьку водій пропонував патрульному хабар. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку на проспекті Волі патрульні зупинили автомобіль Peugeot Expert за порушення правил дорожнього руху. Водій намагався відкупитись хабарем.
Інцидент трапився 13 квітня близько 21-години, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час складання адміністративних матеріалів на 21-річного водія, останній з метою уникнути адмінвідповідальності, поклав у службовий автомобіль неправомірну вигоду. Відповідно, був попереджений про кримінальну відповідальність за цей вчинок.
Оскільки в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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Інцидент трапився 13 квітня близько 21-години, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час складання адміністративних матеріалів на 21-річного водія, останній з метою уникнути адмінвідповідальності, поклав у службовий автомобіль неправомірну вигоду. Відповідно, був попереджений про кримінальну відповідальність за цей вчинок.
Оскільки в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
...чомусь здається, що цей водій типовий виборець зє-зє!!!
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