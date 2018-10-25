У Луцьку на католицьку Пасху перекриють в'їзд у Старе місто





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У зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди Господнього Воскресіння (за католицьким звичаєм) у неділю, 21 квітня, з 07.00 до 11.00 буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Братковського, Плитниця, Кафедральна та Замкову площу.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



Зауважимо, що у костелі, що в Старому місті, відбуватиметься святкове великоднє богослужіння.

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