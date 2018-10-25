У Луцьку на католицьку Пасху перекриють в'їзд у Старе місто
Сьогодні, 11:57
У неділю, 21 квітня, буде обмежено в'їзд транспорту на декілька вулиць Луцька.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
У зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди Господнього Воскресіння (за католицьким звичаєм) у неділю, 21 квітня, з 07.00 до 11.00 буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Братковського, Плитниця, Кафедральна та Замкову площу.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Зауважимо, що у костелі, що в Старому місті, відбуватиметься святкове великоднє богослужіння.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
У зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди Господнього Воскресіння (за католицьким звичаєм) у неділю, 21 квітня, з 07.00 до 11.00 буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Братковського, Плитниця, Кафедральна та Замкову площу.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Зауважимо, що у костелі, що в Старому місті, відбуватиметься святкове великоднє богослужіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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